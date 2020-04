Emergenza Coronavirus: salgono a 3502 le persone positive in Liguria, aumentano i guariti. Rispetto a ieri altri 23 morti

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1290 sono gli ospedalizzati (30 in meno di ieri), di cui 169 in terapia intensiva (4 in meno di ieri) e nello specifico nel distretto dell'Asl 1 sono ricoverate 202 persone (di cui 23 in terapia intensiva), dell'Asl 2 170 (di cui 33 in terapia intensiva), al San Martino di Genova 315 (di cui 41 in terapia intensiva), all'Evangelico sono 66 (di cui 6 in terapia intensiva), al Galliera 136 (di cui 15 in terapia intensiva) e all'ospedale Gaslini sono 4.

In Asl3 risultano essere ricoverati 192 pazienti (di cui 22 in terapia intensiva) e nello specifico 185 (di cui 22 in terapia intensiva) si trovano a Villa Scassi mentre sette sono al Gallino Pontedecimo. Negli ospedali dell'Asl 4 i pazienti ricoverati sono 73 (di cui 11 in terapia intensiva) e in quelli dell'Asl 5 sono 132 (di cui 18 in terapia intensiva).