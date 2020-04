Coronavirus, Toti: "I numeri diminuiscono, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Aumentano infatti le dimissioni dei pazienti"

"Per la prima volta i numeri al posto di aumentare, diminuiscono: questo ci dicono i dati odierni". Lo ha affermato il governatore ligure Giovanni Toti durante una diretta effettuata su Facebook dove ha fatto il punto sui dati odierni relativi al contagio da Coronavirus.

"I dati sono la diretta conseguenza del comportamento dei liguri. Bisogna continuare così altrimenti buttiamo via tutti i sacrifici sia di quelli fatti dalle persone che sono rimaste a casa, dei lavoratori e di tutti i sanitari che sono stati, e sono ancora in corsia per salvare vite". Il governatore ha quindi sottolineato ,ancora una volta, che per le festività pasquali saranno intensificati i controlli volti a verificare il rispetto delle misure restrittive imposte delle Istituzioni per contenere l'epidemia. "Chiederemo ai sindaci e ai Prefetti di effettuare controlli per il ponte di Pasqua, ha sottolineato, ed in particolare presso le stazioni, i caselli autostradali, le vie di snodo principali perchè dobbiamo essere più rigorosi che mai".

Oggi ammontano a 3.502 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 193 in più rispetto a ieri e sono 542 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, più 23 rispetto alla giornata di ieri. I test effettuati sono 14.087 (1153 più di ieri). Sono curati al domicilio 1.602 persone (178 più di ieri), clinicamente guarite (ma restano positivi e sono al domicilio) 610 persone (45 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 157 (22 più di ieri). Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1290 sono gli ospedalizzati (30 in meno di ieri), di cui 169 in terapia intensiva (4 in meno di ieri).

"I decessi diminuiscono- ha commentato Toti- ma è sempre un numero alto che non ci deve fare abbassare la guardia. Un dato certamente positivo è quello relativo alle dimissioni, oggi 30, ed è la seconda volta che abbiamo questi risultato. Diminuiscono anche i letti occupati in terapia intensiva che sono 169, questo ci fa ben sperare poichè vuol dire che ci sono ancora posti liberi in tutta la Regione, ma dobbiamo ottenere il risultato di non arrivare ad occuparne altri".

Oggi poi, sono stati scaricati a Genova altri tre milioni di mascherine acquistate dalla Regione Liguria e sono state distribuite sia negli ospedali che ai vari presidi di pubblica assistenza e alle residenze sanitarie assistite. "Da lunedì- ha dichiarato il governatore-verrà privilegiato il mondo del lavoro a cui forniremo 800 mila mascherine che verranno distribuite dalle associazioni di categoria. Da giovedì poi altri carichi verranno distribuiti alla popolazione tramite tabaccai, edicole e farmacie e i 234 sindaci della Liguria ci aiuteranno a darle alle persone che non possono uscire per motivi di salute o per difficoltà".

I chiusura del suo intervento Toti ha ribadito la raccomandazione più importante: "è vero, è sabato, godiamoci questa serata ma facciamolo a casa nostra".