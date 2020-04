Ospedaletti: il Consigliere di opposizione Maurizio Taggiasco contrario alla riapertura riapertura parziale del mercato

"Abbiamo qualche dubbio sulla decisione presa di riapertura parziale del mercato. Personalmente la trovo, forse, un po' prematura e lancia il segnale, negativo, di abbassare la guardia. In questi giorni, sia il governatore Toti, che il sindaco di Sanremo Biancheri, insistono fortemente a continuare a stare in casa, annunciando anche inasprimento dei controlli".

Interviene in questo modo Maurizio Taggiasco, Consigliere comunale di opposizione ad Ospedaletti, che commenta la decisione di far aprire, seppur parzialmente, il mercato della cittadina rivierasca. "Questa decisione - prosegue - può sembrare un messaggio controcorrente per la popolazione. Capisco il servizio e il lavoro (dei pochi banchi), ma, non è certamente quello che permetterà di alleggerire i negozianti che sino ad oggi hanno dato un buon servizio rispettando le normative, resto perplesso".

"Forse sarebbe stato meglio aspettare dopo Pasqua. Ovviamente - termina Taggiasco - spero di sbagliarmi. Siamo vicini a tutte quelle persone che stanno operando per la nostra salute e cogliamo l’occasione di ringraziarli pubblicamente (restiamo a casa)".