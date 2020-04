Taggia: troppa gente in giro a spasso, alcune considerazioni di una cittadina

"Salve Direttore, dopo aver letto sul sito alcune lamentele di persone che denunciano le troppe persone a spasso, mi aggrego anche io, avendo verificato che da un paio di giorni, soprattutto al mattino a Taggia è un via vai di persone che passeggiano, anche in coppia, se non di più, e purtroppo, pur sapendo che chi deve controllare sta svolgendo un grande lavoro, io sinceramente sono sempre alla finestra o dal balcone e non ho visto nessuno a controllare, e sto parlando di vie principali di Taggia, non carrugetti. Addirittura ho visto a spasso per Taggia gente che non risiede qui, ma ad Arma, Riva Ligure o addirittura Sanremo, ma non dovrebbero starsene nel loro comune? Se si continua cosi, purtroppo sarà lunga la faccenda, altroché andrà tutto bene!!".