Sanremo, 'bacchettate' ai cittadini del Sindaco Biancheri, un lettore: "Fa bene. La nostra è una guerra"

"Saluti a tutti. Non intendo difendere il Sindaco perché non ne ha bisogno ma è chiaro come le sue critiche riguardassero solo la cittadinanza che non rispetta le regole. Gli altri non si devono sentire offesi ovviamente perché con la coscienza a posto. Il Sig. Biancheri molte volte l'ho sentito elogiare a gran voce sia tutti coloro che sono in ‘prima linea’ sia tutti coloro che stanno nelle ‘retrovie’ stando a casa. Tutti siamo importanti e fa bene il nostro primo cittadino a bacchettare chi si allea al nemico, rendendoci tutti vulnerabili. La nostra è una guerra. Grazie. Insieme c'è la faremo. Luciano di Sanremo".