Un drone con il tricolore nei cieli di Vallecrosia e Bordighera: un messaggio di speranza da Eugenio Conte (Foto e Video)

‘Un tricolore nel cielo per unire chi lotta contro il Covid-19’: è questa l’idea del fotografo e video maker Eugenio Conte che, ieri dal terrazzo di casa sua, ha deciso di far volare il suo drone per portare nel cielo di Vallecrosia e Bordighera un tricolore.

Un segno, un modo per sentirsi più italiani e in particolare per sentirsi più uniti. Immagini suggestive, quelle raccolte dalla videocamera del drone che, dal terrazzo si è alzato ed ha portato la nostra bandiera in giro per le due cittadine costiere.

“Non è niente di che – ci ha detto Conte – ma con la tecnologia a mia disposizione e nel massimo rispetto delle regole e delle disposizioni ministeriali, ho voluto regalare una visione ‘diversa’ della nostre città in questo momento così difficile. Appeso al drone ho sistemato il nostro tricolore, che deve farci sentire orgogliosi di essere italiani, ma anche per dire grazie a chi sta lottando contro questo terribile virus”.

Una iniziativa lodevole, quella di Eugenio Conte, che vi proponiamo nelle foto e nel video suggestivo, realizzato con il drone.