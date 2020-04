Sanremo: Emergenza Coronavirus, il gruppo venatorio 'San Pietro' dona 5.000 euro all'Asl 1

Un gruppo di cacciatori di Sanremo ha fatto una donazione da 5.000 euro all’Asl 1 Imperiese, per dare una mano in questo difficile momento legato alla pandemia del Coronavirus.

“Nel periodo di difficoltà che tutti stiamo attraversando – scrive il Presidente del gruppo venatorio ‘Enal Caccia San Pietro’, Tristano Di Massimo – non c’è nulla di più apprezzabile di un gesto genuino e trasparente come questo. Mettere in atto azioni finalizzate al bene della comunità, ci dovrebbe rendere tutti orgogliosi senza campanilismi e tifoserie, in quanto cacciatori”.

“Sicuro di aver fatto una cosa gradita – termina Di Massimo – e con la speranza di rivederci al più presto nei nostri boschi, vi ringrazio per quanto state facendo”.