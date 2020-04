Emergenza Coronavirus: la comunità tedesca di Grattino si impegna per aiutare la Valle Argentina

E' proprio vero che l'emergenza Coronavirus non conosce confini anche quando si parla di notizie positive. Lo sanno bene in Valle Argentina dove in queste ore un aiuto importante è arrivato da diverse famiglie tedesche. Stiamo parlando di persone che ormai sono d'adozione nella vallata dove si sono trasferite tanti anni fa.

Una sorpresa gradita per il Comune di Triora che in queste ore sta ricevendo le donazioni da queste persone che vivono a Grattino (e zone limitrofe), piccolissima borgata nel territorio comunale di Molini di Triora. Per chi non lo conoscesse, il paesino che ospita queste famiglie è uno dei più caratteristici nella sua semplicità, in inverno è pressoché disabitato ma si ripopola magicamente con l'arrivo della bella stagione.



“E' stata una bellissima sorpresa ed un gesto di solidarietà inaspettato – ci racconta Valter Pastorelli, dirigente del Comune di Triora e dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina – In questi giorni mi ha scritto un amico che vive in Germania ma che da tempo ha una casetta a Grattino dove anche io ho il mio orto ed i miei animali. Qui in estate arrivano tante famiglie tedesche che in questi anni si sono innamorate di questo borgo, così come del nostro entroterra. Stranieri che magari avevano visitato la vallata, gli è piaciuta e poi hanno comprato qualche rudere ristrutturandolo”.



“Così negli anni abbiamo fatto amicizia e venendo a conoscenza dell'attività del Comune di Triora e dell'Unione, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, hanno deciso di aiutarci nonostante vivano lontani da qui. Abbiamo ricevuto l'impegno dalla famiglia Gelpke, con Andrea, Ulrich, Felice, Annamaria, con lei Alfredo Paulussen ed insieme a loro anche Andreas Maurer, Annette Leyener e Volker. Sembra che anche altri stranieri abbiano scelto di seguire il loro esempio e di restituire qualcosa a questo territorio che tanto gli ha dato e continuerà a dare".



"Quando un piccolo comune come il nostro riceve queste lettere, non importa minimamente quale sia cifra, conta soltanto il gesto. Posso dire che personalmente ed a nome del Comune di Triora e dell'Unione, questa donazione mi ha riempito il cuore di speranza” - conclude Pastorelli.