Dal Principato di Monaco: altri 4 casi positivi al Coronavirus, il bilancio sale così a 64

Altri quattro casi positivi al Covid-19 nel Principato di Monaco, un numero che porta a 64 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, inclusi 3 pazienti che ora sono guariti.

Undici persone sono ricoverate in ospedale mentre una di loro è in terapia intensiva. In conformità con il principio adottato dalle autorità sanitarie monegasche, solo i pazienti altamente sintomatici di Covid-19 vengono ricoverati in ospedale.

Alle persone con pochi sintomi viene consigliato di rimanere a casa, ovviamente seguite dal punto di vista medico. Ad oggi, 110 pazienti sono seguiti a casa.