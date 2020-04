Coronavirus: Viale “Serve aumento fondo non autosufficienza per garantire supporto adeguato a disabili e loro famiglie”

Aumentare il fondo della non autosufficienza per far fronte alla sospensione dell’attività dei centri diurni semiresidenziali per le persone disabili a seguito dell’emergenza coronavirus. Questo l’obiettivo dell’emendamento al ‘Cura Italia’ presentato unitariamente dalle Regioni e condiviso anche dalla Liguria.

“Un aumento del fondo – afferma la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale - consentirebbe di ampliare la platea di coloro che beneficiano dei fondi della gravissima disabilità, della vita indipendente e del fondo regionale per la non autosufficienza e garantire, al contempo, un supporto adeguato alle loro famiglie in questa situazione di emergenza. Il governo deve ancora erogare alle Regioni la prima quota del fondo relativo al 2019: un ritardo inaccettabile che colpisce, per quanto riguarda la Liguria, tutti i beneficiari di queste misure. La Liguria si è adoperata per destinare alle persone più fragili risorse importanti del Fondo sociale europeo, stanziate con una delibera approvata oggi dalla Giunta, ma – conclude - auspichiamo che il governo aumenti il fondo per il 2020, come richiesto dalle Regioni che hanno approvato l’emendamento all’unanimità”.