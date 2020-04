Coronavirus: l'Anpi dona 1500 euro alla Croce Rossa della provincia di Imperia

Il Comitato Provinciale dell'Anpi di Imperia, davanti alla sfida che la collettività deve oggi fronteggiare, in nome dei princìpi di coesione nazionale e di solidarietà che furono la base della Resistenza, ha offerto, a nome delle sezioni della Provincia, un contributo di 1500 € alla Croce Rossa Provinciale, quale contributo e ringraziamento per l'abnegazione con cui opera tra la popolazione alleviandone il più possibile lo sgomento e la sofferenza in questo tragico momento.