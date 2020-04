Coronavirus, il sindaco di Sanremo proroga le ordinanze sui divieti fino al 13 aprile

Con l’allungarsi del periodo delle misure di restrizione, l’amministrazione comunale di Sanremo ha provveduto a prorogare le ordinanze già in vigore fino a oggi, che con i nuovi provvedimenti vedranno la loro efficacia fino al 13 aprile.



Il sindaco Alberto Biancheri oggi ha infatti firmato le ordinanze che prevedono la gratuità dei parcheggi a strisce blu, il divieto di sosta e fermata a tutti i veicoli non autorizzati che arrechino intralcio alle corsie di transito o che siano in sosta in aree non consentite o allo sbocco di accessi ai padiglioni ospedalieri.



Altre due ordinanze regolano l’accesso ai cimiteri, che rimane interdetto, come anche l’accesso ai parchi della città, la chiusura dei mercati rionali, ambulanti e di quartiere.



In allegato le ordinanze.