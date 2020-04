Coronavirus: Berrino “Approvo la proposta di Fdi per i voucher in agricoltura: non si devono perdere le nostre coltivazioni”

“Sono favorevole alla proposta lanciata in queste ore da Fratelli d'Italia che prevede l'introduzione dei voucher e l'impiego dei percettori di Reddito di cittadinanza in agricoltura”.

Gianni Berrino, Assessore regionale ed esponente del partito di Giorgia Meloni, plaude all'emendamento al decreto 'Cura Italia' chiesto dai parlamentari di Fratelli d'Italia.

“Anche la Liguria sta patendo per le migliaia di operatori agricoli che mancano in questo periodo di emergenza sanitaria: penso, ad esempio, alle coltivazioni del nostro famoso basilico, ai vigneti che producono i nostri rinomati vini o ai celeberrimi fiori del Ponente. Auspico – conclude Berrino - che il Governo accolga questa proposta e che anche i sindacati, che sono contrari soprattutto alla reintroduzione dei voucher, capiscano che questa è l'unica soluzione per garantire che le coltivazioni non vadano perdute inopinatamente”.