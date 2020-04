Bordighera: da oggi è possibile inviare le richieste per l'assistenza alimentare

A seguito delle misure decise con ordinanza della Protezione Civile, l’amministrazione di Bordighera ha stabilito che, per i nuclei familiari (mono o pluricomponenti), residenti a Bordighera, esposti agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid-19, a partire da oggi sarà possibile inoltrare istanza (tramite apposito modello, disponibile sul sito internet del Comune di Bordighera www.bordighera.it, sezione Rete Civica) con relativa autocertificazione, per accedere alla distribuzione di generi alimentari e di prima necessità per il tramite della Croce Rossa Italiana, sede di Bordighera.



La domanda potrà essere inviata all’indirizzo mail protocollo@bordighera.it

Cliccando QUI è possibile reperire tutte le informazioni.

Sotto il modulo scaricabile