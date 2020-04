Vallecrosia: al via il bando per l’assegnazione di tre spiagge libere attrezzate

“Stiamo vivendo un momento storico che sta creando molteplici preoccupazioni, di carattere sanitario, sociale ed economico alle famiglie ed alle attività economich - è il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi che interviene spiegando il lavoro che, nonostante l'emergenza, l'amministrazione comunale porta avanti –. Ho deciso, insieme alla Giunta, di mantenere un contatto diretto quotidiano con i nostri concittadini, effettuando delle dirette Facebook dalla pagina del Comune di Vallecrosia. Ritengo che sia importante avere un dialogo costante con i cittadini, per essere di sostegno nell’affrontare questo periodo difficile, per fornire informazioni utili, dissipare dubbi e parlare del futuro della nostra città”.

“Ringrazio il Vicesindaco Piardi per essersi occupata, con la mia supervisione, all'organizzazione del piano di risposta agli aiuti dei buoni spesa e del banco alimentare - prosegue Biasi -. Vorrei esprimere la mia riconoscenza anche all’Assessore Fazzari per aver portato a compimento il bando di affidamento delle spiagge libere attrezzate, perché è importante pensare al futuro della nostra città ed alla ripartenza economica. Ieri abbiamo pubblicato un bando di gara pubblica per l’assegnazione di tre spiagge libere attrezzate. I tre progetti prevedono alcune spiagge a tema, per lo sport, ad esempio abbiamo previsto la costruzione di un campo di beach volley, per le famiglie, per libero accesso ai cani, al fine di garantire ai cittadini ed ai turisti una molteplicità di servizi. Appena eletti avevamo promesso di sbloccare questa pratica che era ferma da oltre cinque anni per garantire un miglioramento dei servizi turistici di Vallecrosia, e siamo riusciti a realizzare questo obiettivo importante. Entro il 25 Maggio le persone o le imprese che vorranno sfruttare questa interessante opportunità imprenditoriale, potranno partecipare al bando che è stato pubblicato sul sito del Comune di Vallecrosia. La grande novità procedurale è che i progetti sono già stati redatti dal Comune, così come tutte le autorizzazioni necessarie, infatti chi si aggiudicherà le singole spiagge potrà iniziare i lavori velocemente".

"Dopo aver progettato ed ottenuto i fondi per riqualificare la nostra passeggiata mare, abbiamo realizzato un progetto per lo sviluppo economico di Vallecrosia Ad oggi tutte le energie economiche sono dedicate agli sforzi sanitari e sociali, ma non possiamo perdere di vista lo sviluppo e la ricrescita economica, anche nel nostro piccolo, dobbiamo essere pronti a ripartire".