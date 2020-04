Coronavirus, Assessore Benveduti: "Grazie alla Regione oggi la consegna delle prime 650 mila mascherine alle imprese"

"Anche il mondo produttivo ligure avrà finalmente le mascherine necessarie per lavorare in sicurezza. Dopo un attento lavoro di ricognizione con le Associazioni di categoria economiche, abbiamo stimato in poco più di 2 milioni e 500 mila il fabbisogno mensile di questi dispositivi. E oggi alla Fiera del Mare di Genova partirà la consegna delle prime 650 mila, in arrivo dalla Cina" osserva l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Un primo risultato - spiega Benveduti - ottenuto grazie al coordinamento di Regione Liguria che, attraverso Liguria Digitale, è riuscita a sopperire alle mancanze del Governo, e nelle prossime settimane continuerà a reperire ulteriori stock per tutelare la salute di chi in questa emergenza è in prima linea".

"Altra testimonianza di come il ‘modello Liguria’ funzioni anche nelle emergenze. La nostra Regione, infatti, non solo è quella con il maggior numero di posti in terapia intensiva del Paese, ma è stata soprattutto la più veloce a trasformare i propri ospedali per affrontare il contagio. Eppure sentiamo parlare di Sanità centralizzata, dagli stessi che hanno massacrato l’Italia per anni, obbedendo ai diktat dei padroni della burofinanza eurista, tagliando i finanziamenti sulla salute pubblica" conclude l'assessore.