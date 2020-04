Monremo Fiori consegna piante e fiori a domicilio: il servizio di delivery è su ordinazione

L’invio di fiori è un gesto unico e inimitabile, originale e sorprendente: non c’è niente di meglio dei fiori a domicilio per esprimere i propri sentimenti che siano d’amore, d’affetto, di ringraziamento o di cordoglio. In questo difficile periodo, date le numerose richieste, Monremo Fiori di Sanremo di Gaetan Lauzon, mette a disposizione un servizio di consegna di piante e fiori per chi desidera offrire un pensiero colorato e allegro. Gaetan può creare composizioni o bouquet usando piante e fiori freschi disponibili dai suoi fornitori. Ecco un elenco di alcune creazioni: Bouquet allegri per far felici parenti o amici; Belle piante fiorite per portare la Primavera nella vostra casa; un Centrotavola per Pasqua e non solo; Piante per balcone o terrazza e Terriccio o corteccia.

Anche per quanto riguarda le ricorrenze funebri o per mandare le più sentite condoglianze ad amici e parenti, Gaetan offre un servizio efficiente che è quello di poter consegnare un cuscino o bouquet di fiori direttamente a casa dei familiari del defunto, oppure alla camera mortuaria o al cimitero.

Il servizio è su ordinazione, le richieste dovranno avvenire entro le ore 20:00 del giorno precedente la consegna desiderata ai seguenti recapiti:

335 531 3484 o monremoitalia@gmail.com.

Monremo Fiori offre anche un servizio Nazionale di consegna in tutta Italia a pagamento.