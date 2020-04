L’e-commerce contro il Coronavirus: CNA Imperia ed il Gruppo Editoriale More News promuovono la realizzazione di un sito per risollevare l'economia delle piccole e medie aziende del territorio

L’emergenza Coronavirus sta producendo importanti effetti sul commercio a distanza, come per tutte le attività che fanno leva sul digitale. Tutte le aziende che vendono online i propri prodotti o servizi hanno raddoppiato e, in alcuni casi triplicato, i propri affari.

Secondo quanto pubblicato da Nielsen, primaria azienda globale di misurazione e analisi dati sul mondo sui consumatori e sui mercati, per quanto riguarda l’e-commerce, il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online da lunedì 9 a domenica 17 marzo è stato del +97,2%, in rialzo di 15pp rispetto al trend della settimana precedente.

Come conferma la rilevazione, l’ascesa dell’e-commerce, insieme con i negozi di vicinato di genere alimentare, rispecchiano l’esigenza di evitare lunghi tragitti casa-negozio, nonché di evitare code e assembramenti, così come il calo degli specialisti in prodotti di cura casa e persona ha come causa principale la necessità dei consumatori di concentrare gli acquisti in un solo negozio.

E in tutto questo pare che il sistema di consegna a domicilio abbia retto sostanzialmente bene.

Da questi assunti è nata la collaborazione tra CNA della Provincia di Imperia ed il Gruppo Editoriale More News, con l’idea di promuovere per le imprese la realizzazione di un sito di e-commerce per risollevare l'economia delle piccole e medie aziende del territorio.

L'importante tema del commercio elettronico è stato infatti affrontato in un’ottica eminentemente pratica: è nato il progetto di realizzare ad un costo contenuto un sito e-commerce da proporre a tutte le piccole e medie aziende colpite da questo fermo produttivo dovuto all'emergenza Covid-19, affinché siano pronte a rimettersi in gioco in un mercato sempre più competitivo e che abbiano soprattutto la possibilità di vendere i propri prodotti non limitandosi al solo territorio locale.

L’e-commerce è già da anni una realtà capillarmente diffusa, soprattutto nelle grandi città, ed è il motivo per cui la CNA ed il Gruppo Editoriale More News hanno deciso insieme di pensare ad un sito che consenta di risollevare l'economia anche di quelle piccole imprese, specializzate in prodotti locali o attive su territori ristretti.

Il Segretario territoriale di CNA Imperia, Luciano Vazzano, dichiara, “La presenza sul web con un efficiente marketing digitale non può e non deve essere relegata ai grandi marchi, anche perché una delle peculiari caratteristiche del nostro Paese è che le vere eccellenze si trovano nel piccolo. Decidere di fare un investimento sul digital marketing, sulla SEO e sulla costruzione di un buon sito web collegato ad una area di e-commerce è una mossa che può garantire un'enorme soddisfazione in termini di ritorno sugli investimenti. Un sito e-commerce costa meno di quanto si pensi e, con le nuove piattaforme, si riesce a mettere online qualsiasi attività commerciale in 2-3 giorni”.

E continua, “L’emergenza che stiamo affrontando ha messo in discussione i consueti e purtroppo oggi fragili canali di vendita e gli imprenditori stanno sempre più scoprendo le potenzialità del web. Il digitale, oltre all’offerta di beni e servizi, offre importanti spunti per raccontare il proprio lavoro: il cliente non è un mero acquirente, non acquista solo prodotti, ma una pacchetto chiamato "soddisfazione dei suoi bisogni", dentro al quale è possibile trovare sì la qualità dei prodotti, l’assortimento, l’efficienza nella gestione della consegna, ma anche esperienze”.

“L’obiettivo di CNA e di More News è quello di proporre uno strumento veloce ed operativo per creare prospettive nuove al mondo imprenditoriale, che sta soffrendo così tanto e che ha bisogno di speranze. Nuovi progetti per andare oltre l’emergenza, che speriamo possano trovare riscontro anche in un sostegno dedicato da parte delle Istituzioni”.