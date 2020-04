Il ruolo del notaio nelle compravendite immobiliari: funzione e costi

Il ricorso a un notaio è essenziale in una vendita di una proprietà, sia perché la figura di un professionista abilitato è l’unica che di fatto garantisce l’atto di compravendita, sia perché funge da consulente per quanto concerne i vari aspetti giuridici a tributari di tutto l’iter. Quando vendete o acquistate immobili, dovete obbligatoriamente fare ricorso a un notaio (di solito è l'acquirente a sostenere i costi del notaio ma si tratta di una prassi ed è bene sapere che, in caso di mancato pagamento, il venditore è obbligato in solido).

Uno sguardo più approfondito sulla figura del notaio

Ma chi è un notaio? Qual è il suo ruolo esatto? E infine, quanto costa? Il notaio oltre a essere un Pubblico Ufficiale della Repubblica Italiana, che esercita la propria attività come libero professionista, ha un ruolo essenziale nella stipula di contratti, nella consulenza in materia civile, commerciale e tributaria, nella omologazione di atti societari, nella ricezione di testamenti in forma pubblica e assistenza ai privati nella redazione di testamenti, nell'ausilio al giudice nell'ambito della redazione di inventari e vendita all'incanto di beni nelle procedure esecutive, nella raccolta dei documenti, nell'autenticazione e nella loro conservazione.

Questo è valido per qualsiasi atto legale. Il ricorso al notaio rende possibile dimostrare la realtà degli atti in modo incontestabile.

Il ruolo del notaio in un atto di compravendita

Negli atti di compravendita di un immobile, il compito del notaio è quello di verificare anzitutto che il diritto di proprietà dell'immobile sia di completa titolarità del venditore. Il notaio pertanto dovrà accertare che l'immobile non sia sottoposto a ipoteche o altri vincoli come pignoramenti, servitù e così via. Anche perché potrebbero rappresentare un ostacolo alla vendita e all'iscrizione. Il notaio pertanto dovrà eseguire un controllo preliminare, che comprenda la visura ipotecaria presso l'ufficio dei registri immobiliari e controllare che l'immobile sia regolarmente accatastato e non siano stati commessi abusi edilizi.

L'accertamento riguarderà gli ultimi 20 anni della storia giuridica dell'immobile e il periodo di tempo non è casuale, infatti, il codice civile stabilisce che dopo 20 anni matura l'usucapione. Dopo aver svolto questi controlli, il notaio potrà redigere l'atto di compravendita e procedere alla fissazione della stipula. Al momento della stipula, il notaio dovrà essere in grado di fornire ogni informazione e spiegazione richiesta dalle parti, agendo con imparzialità.

Ma qual è il costo del notaio per l'acquisto di casa? Difficile rispondere a priori a questa domanda perché ci sono diverse variabili che potrebbero incidere sul preventivo finale. A differenza di quanto si possa pensare, queste non dipendono solo dall'onorario dello studio ma da costi e imposte legate alla compravendita. Analizzare le singole voci del preventivo può aiutare a comprendere meglio quale servizio si sta pagando. Differenze anche sostanziali potrebbero ad esempio dipendere dal valore della casa (deducibile dalla rendita catastale), dal fatto che si tratti di prima casa o seconda (perché per l'abitazione principale sono previste agevolazioni fiscali) o, ancora, dalla richieste propedeutica di un mutuo ipotecario (perché, in tal caso, gli atti notarili saranno due: contratto di mutuo e rogito).