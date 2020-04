Decollano gli acquisti online tra promozioni e codici sconto

Tempo di emergenza da Coronavirus: gli italiani sono costretti a restare a casa. Pertanto anche i negozi e tutte le attività commerciali restano chiuse. Nonostante ciò le persone hanno riscoperto in internet e nei mezzi digitali, Smartphone, Tablet e PC, un valido alleato per continuare a comprare ciò che è necessario.

Il settore dell'e-commerce è l'unico a beneficiare della crisi, i dati forniti dall'agenzia Nielsen, indicano numeri mai visti fino ad ora, con un aumento del 82,3% nel settore alimentare, e un +24,5% medio in tutti gli altri settori. Solo gli shop online rimangono aperti, e da loro è possibile comprare una grande varietà di prodotti restando a casa ed aspettando il corriere per la consegna.

Sono gli e-commerce a lanciare un salvagente, consentendo agli italiani di poter acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno e di riceverlo entro qualche giorno. Migliaia i siti a disposizione e tra questi i colossi che tutti conosciamo, Amazon, Unieuro, H&M, Sephora, Nike e Calzedonia solo per citarne alcuni.

Negozi online di tutti i settori merceologici: abbigliamento, elettronica e articoli per la casa. Ma anche farmacie, cibo per animali, prodotti di bellezza e perfino detersivi e prodotti per l'igiene personale.

Tra la domanda e l'offerta, si inserisce uno dei siti più autorevoli del settore coupon online, Topnegozi.it , tra i primi in Italia ad occuparsi della loro divulgazione e che conta all'attivo oltre 250 mila utenti iscritti che lo utilizzano con regolarità.

Topnegozi, il sito italiano dei codici sconto

La nostra missione dice Daniela Carrara, responsabile marketing del portale, è quella di offrire un servizio gratuito e attualissimo: la divulgazione attraverso il nostro sito e per email, di codici sconto e promozioni dei migliori negozi online.

Una promessa che consente di risparmiare cifre sostanziose fino al 50% ed in più ricevere rimborsi Cashback su moltissimi negozi partner che hanno aderito alla nostra iniziativa. Tra questi ci sono nomi noti a tutti, con codici sconto e cashback Mediaworld , Yoox, ePrice, Zooplus, Douglas ed altri 1.000 ancora.



I negozi disponibili su Topnegozi, sono suddivisi per categoria, e possono essere visitati singolarmente. In ogni pagina negozio, è possibile trovare le promozioni attive, confrontarle e prelevare i codici sconto da utilizzare, sempre gratuitamente. In Italia, sono oltre 10 milioni gli italiani che utilizzando i codici sconto per comprare online! Uno strumento innovativo in continua crescita.

Ma cosa sono i Codici sconto?





I codici sconto (chiamati anche coupon sconto, voucher, buoni sconto o codici promozionali) sono codici alfanumerici che vanno inseriti in "box appositi" prima di pagare, nell'area carrello e consentono di ricevere uno sconto che può variare in base alla promozione.

Ci sono tante tipologie diverse di codici sconto ma quelli senz'altro più usati sono quelli percentuali. Quest'ultimi fanno risparmiare una percentuale sul prezzo finale. Solitamente le percentuali più utilizzate sono quelle del 10% oppure del 20% ma possono essere anche più alte, scelte sempre dal negoziante.

Un altro tipo di codici sconto molto usato è quello in euro che consente di risparmiare una certa somma di denaro (esempio: 10€, 20€ o 30€). Generalmente questi si attivano con un minimo di spesa (esempio: coupon 10€ valido su una spesa minima di 50€, costo finale 40€). Molti e-commerce, regalano ai nuovi clienti un coupon sconto iscrizione, rilasciato a titolo di benvenuto ed utilizzabile al primo acquisto. Ci sono poi i coupon omaggio che permettono di ricevere un regalo in seguito ad un acquisto.

Come funziona il cashback di Topnegozi



Un altro valido servizio da sfruttare su Topnegozi è offerto dal Cashback. Un sistema di rimborso sugli acquisti online che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna sta spopolando, generando grande interesse da parte della popolazione, propensa a risparmiare.

Con il termine Cashback si indica un sistema che permette di ricevere rimborsi in denaro di una parte dei soldi spesi per fare acquisti in rete. La percentuale dei rimborsi varia da negozio a negozio, i rimborsi guadagnati si accumulano sul proprio conto, riscuotibili, raggiunta la soglia dei 40€ guadagnati. Per partecipare al Cashback di Topnegozi, e necessario registrarsi gratuitamente.

Ai nuovi iscritti, regaliamo 5€ al loro primo acquisto con Cashback! Premiandoli per la fiducia accordata.

Non ci rimane altro che augurare a tutti, un ritorno alla normalità quanto prima possibile, con una consapevolezza in più, quella di poter contare sempre su di noi. Oggi e domani, per uno shopping sicuro, votato al risparmio.