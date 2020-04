Biasi e Giuffra durissimi nello speciale di oggi: "Licenziare in tronco chi fa errori sull'acquisto delle mascherine" (Video)

Dichiarazioni importanti ed a tratti anche particolarmente dure, questo pomeriggio nella trasmissione ormai quotidiana, dedicata allo speciale Coronavirus su Sanremo News e Imperia News. Questo pomeriggio è stata incentrata sui comuni di Vallecrosia, Camporosso e Riva Ligure.

Abbiamo tratto alcune dichiarazioni dei tre ospiti di oggi. A Camporosso, ad esempio, sono arrivare 108 domande per i buoni spesa, pari al 5% della popolazione: “Un dato preoccupante – ha detto il Sindaco Davide Gibelli – che conferma il sentimento di ansia espresso dai miei concittadini, soprattutto per la perdita del lavoro”. I buoni spesa verranno distribuiti da sabato con un budget totale di 46mila euro.

Molto duro Armando Biasi sugli errori nell’invio dei dispositivi di protezione di cui si è sentito parlare a livello nazionale: “Chi ha fatto ordini ‘farlocchi’ di mascherine dovrebbe essere licenziato in tronco perché considero errori del genere una sorta di ‘omicidio colposo’ per gli operatori sanitari. Credo che il Coronavirus abbia solo evidenziato in modo palese che lo Stato è fallito sul piano economico ma anche sul piano burocratico”.

Gli ha fatto eco Giorgio Giuffra: “Abbiamo un sistema sanitario che eccelle nel mondo per l’abnegazione e le capacità dei nostri operatori. Ma abbiamo un sistema burocratico che sta facendo ridere il pianeta. Certe persone che combinano questo tipo di errori dovrebbero essere licenziate ed espatriate direttamente”.

Domani pomeriggio, sempre alle 14.30, avremo invece ospite il mondo della scuola, con tre dirigenti scolastici: Beppe Monticone del Ruffini-Aicardi di Taggia e reggente del Centro-Levante di Sanremo, Lara Paternieri Dirigente del Liceo Aprosio di Sanremo e Luca Ronco Dirigente del Ruffini di Imperia.

