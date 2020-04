Giornata mondiale dell'Autismo: l'Angsa di Imperia regala mascherine ai genitori e ai volontari

Nella ‘Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo’ l’Angsa Imperia ATS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Sanremo vuole contribuire anche con un piccolo gesto ad arginare questa brutta pandemia da Covid-19 stando vicino alle famiglie dei ragazzi autistici, ai volontari che durante tutto l’anno si prodigano a favore dell’associazione.

“Vogliamo donare ai genitori ed ai nostri volontari una confezione di mascherine, ultimamente introvabili, comperate da noi con l’intento di aiutare chi non ne abbia ancora trovato in commercio”.

Anche che a causa dell'emergenza Coronavirus l'estrazione della lotteria che doveva tenersi, sabato prossimo, è stata spostata al 2 giugno. Per cui, coloro che hanno acquistato i biglietti e a quanti continueranno a farlo, dovranno conservare i tagliandi fino a quella data e solo dopo usarli come buono sconto presso il supermecato Conad di Arma di Taggia che ne ha prorogato la validita fino al 30 giugno (il primo premio è una crociera di 7 giorni per 2 persone).

Per la giornata di oggi l’Angsa tutti a partecipare al flashmob nazionale per non dimenticare, anche in giornate come queste, il problema dell'Autismo.