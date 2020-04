Emergenza Coronavirus: 6 persone morte al Policlinico San Martino di Genova

La Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino di Genova ha segnalato 6 persone morte, anche per infezione da Covid-19. Sono deceduti, 4 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 65 e gli 87 anni.



Dal bollettino sanitario emerge che sono morti:

- un paziente nato e residente a Sori di 65 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco;

- un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12;

- una paziente nata in provincia di Enna e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12;

- un paziente nato in provincia di Forlì-Cesena e residente a Genova di 82 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso;

- un paziente nato in provincia di Lucca e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12;

- una paziente nata e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 10.