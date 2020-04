Da Eurodrink è arrivata la Pasqua: uova e colombe a prezzi scontati

In questo periodo, lo staff di Eurodrink desidera starvi ancora più vicino con le cose che sa fare meglio. Per questo ha pensato ad alcune offerte sui prodotti che non possono mancare sulla nostra tavola a Pasqua. Presso tutti i punti vendita è attiva un'offerta speciale che prevede uno sconto del 50 % su uova di cioccolata, mentre per le colombe è del 30%.

Ma non è tutto, oltre le uova e le colombe c'è di più! Venite a scoprire le migliori proposte disponibili nei negozi Eurodrink e potrete scegliere grandi vini tra rossi, rosati e bollicine, birre, liquori, bevande di ogni genere e specialità alimentari. In questo momento particolare l'azienda, per favorire quei residenti che hanno difficoltà a spostarsi per andare a fare la spesa, ha deciso di attivare anche un servizio di delivery a casa.

La consegna è gratuita e il pagamento si potrà effettuare tramite contanti o pos. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di far recapitare regali e cesti pasquali.

Vogliamo ricordare che i negozi Eurodrink di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia sono tutti aperti al pubblico.

Per ulteriori informazioni:

EURODRINK WINE SANREMO

via Roma 106

aperto e consegne a domicilio

telefono: 0184 541374

EURODRINK WINE BORDIGHERA

via Vittorio Emanuele II 141

aperto e consegne a domicilio

telefono: 0184 26 13 06

EURODRINK AL MERCATO Ventimiglia

aperto e consegne a domicilio

via Repubblica 4

telefono: 0184 35 11 36

EURODRINK MAISON Ventimiglia

chiuso fino a settimana prossima, ma consegne a domicilio

Via Cavour 46

telefono: 0184 34462

EURODRINK FREESHOP Ventimiglia

Via Cavour 34

telefono: 0184 351283

EURODRINK l'ANGOLO Ventimiglia

Via Cavour 36

telefono: 0184351259

La sede principale di Ventimiglia è sempre aperta e questo è il numero: 0184 35 871.