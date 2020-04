Ventimiglia: al via i lavori di messa in sicurezza delle scuole 'Cavour', il prossimo anno 140 alunni torneranno 'a casa' (Foto)

Oggi gli alunni stanno tutti studiando via web ma, quelli delle Elementari e Medie di Ventimiglia alta, il prossimo anno scolastico torneranno a svolgerlo nel plesso ‘Cavour’, senza doversi muovere negli altri della città.

Questo grazie ai lavori che sono partiti oggi e sui quali ha fatto il suo sopralluogo il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, accompagnato dall'Assessore Ascheri. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza del plesso scolastico, per un totale di 360mila euro e che verranno svolti dalla ditta ‘Silvano’, sotto la direzione lavori di Gianfranco Risso.

“Era un impegno preso con la popolazione di Ventimiglia Alta per riaprire la scuola – ha detto il primo cittadino - in attesa della costruzione del nuovo plesso scolastico, per il quale erano già arrivati 2 milioni ma ne mancano ancora 3,5. In questo modo i bambini possono andare a scuola a piedi invece di andare altrove.

Nel plesso scolastico potranno accedere circa 130/140 bambini ed il problema della scuola sarà così risolto per il prossimo anno, in attesa del nuovo plesso, previsto nella zona del Funtanin.