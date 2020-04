Ospedaletti: sono 5 i verbali elevati dalla Polizia Municipale dall'inizio dell'emergenza Coronavirus

Sono cinque i verbali elevati ad Ospedaletti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, tutti ad opera della Polizia Municipale. Sono stati multati tre pedoni e due automobilisti che non avevano ragioni valide per essere in giro.

In particolare i pedoni, che erano lontani dalle rispettiva abitazioni e non avevano l’autocertificazione (oltre al motivo valido per essere fuori casa). Sanzionati anche due automobilisti che non hanno saputo dare spiegazioni sul loro movimento.

Le multe elevate sono pari a 400 euro per i pedoni che, se pagate entro 5 giorni, scendono a 280. Per quelli in auto la sanzione è di 537 euro, ridotta a 387 se pagata entro 5 giorni. Dall’inizio dell’emergenza ad Ospedaletti sono stati fatti circa 500 controlli mentre gli esercizi commerciali hanno sempre rispettato le normative e non c’è stato nessun verbale in merito.