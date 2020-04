Santo Stefano al mare: anche da casa le scuole celebrano la giornata di consapevolezza dell'autismo

Oggi, 2 aprile, si celebra la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. A causa dell'emergenza Coronavirus, non sarà possibile svolgere manifestazioni pubbliche, ma ciascuno potrà dare il suo contributo, anche restando a casa.

A Santo Stefano al mare sono due le iniziative portate avanti e che coinvolgono la scuola primaria, da sempre presente in questa giornata speciale.

In collaborazione con le insegnanti, la consigliera delegata alle scuole Giovanna Siclari, ha promosso l'iniziativa di inviare a tutte le famiglie il file di un racconto a tema, da leggere i bambini per avvicinarli il più possibile al mondo dell'autismo. Il testo, inviato digitalmente è “Il gattino blu” una favola sull'autismo di Tiziana Capocaccia.

La seconda iniziativa “blu”, come il colore dell'autismo è quella di partecipare, come cittadini di Santo Stefano, invitando tutti i bambini a disegnare un cuore blu e ad appenderlo alla finestra in segno di amore per le persone autistiche.