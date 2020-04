Nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, gli eleborati degli alunni dell'IC Sanremo Ponente

In questo momento complesso e difficoltoso per l'intera società, con la chiusura delle scuole e la mancanza in presenza di tutti i rapporti che intercorrono fra il sistema scolastico e gli alunni e le loro famiglie, l'IC Sanremo Ponente vuole inviare un messaggio di speranza e di solidarietà.



"Nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra oggi 2 aprile, tutte le classi dell'Istituto, Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, sono state invitate dai docenti, che mantengono vivo il rapporto tramite un'accurata e mirata didattica a distanza, a creare elaborati pittorici, letterari, digitali utilizzando il colore blu. I nostri alunni ci hanno stupito e meravigliato! Agli indirizzi mail di noi docenti sono arrivate foto, testi, video di una bellezza senza eguali, frutto della fantasia dei bambini e dei ragazzi che, seppur distanti fisicamente tra loro e da noi, si impegnano a portare un unico messaggio: ‘In un puzzle non vi è un pezzo uguale all'altro, così come ognuno di noi è diverso dagli altri, è unico’. Le differenze sono una risorsa ricchissima, che educa e fa crescere e l'IC Sanremo Ponente si occupa da anni di trasmettere questo insegnamento, che viene ancora prima della didattica. Siamo orgogliosi dei nostri alunni, della pronta ed efficiente collaborazione delle famiglie, perché solo ‘insieme’ si arriva dovunque, solo ‘insieme’, soprattutto nelle difficoltà, si può volare in alto”.