La palestra in casa ai tempi del Coronavirus: i consigli del personal trainer imperiese Davide Raineri (Video)

Le restrizioni, per contenere il contagio da Coronavirus, andranno avanti almeno fino a dopo Pasqua così come annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Di conseguenza tutto il mondo imprenditoriale non potrà aprire le proprie attività e tra queste anche le palestre e i centri di fitness.

Da quando il Governo ha imposto la chiusura gli italiani si sono "riscoperti" amanti del fisico e dello sport. In casa ci sia allena, ma occorre farlo nel modo giusto. Ed è per questo che abbiamo contattato Davide Raineri, titolare di una palestra ad Imperia nonché personal trainer, per dare dei giusti consigli ai nostri lettori.

"Chi si allenava già prima sa come comportarsi, invece chi ha iniziato ora ad allenarsi in casa deve prestare attenzione": ci tiene a precisare nell'intervista che ha rilasciato ad Imperianews nei giorni scorsi. "Improvvisamente tutti si sono riscoperti atleti e runner . Ma attenzione- ha affermato- perché se gli esercizi vengono eseguiti male, anche con i carichi, possono portare problemi come compromettere la schiena, le anche, le ginocchia. Eseguire dei semplici movimenti fatti male oltre a compromettere le articolazioni possono creare delle tensioni muscolari ed è così che viene fuori la classica sciatica, la classica cervicale".

Cosa si può fare in casa senza farsi male? "Si può fare un po' di tutto, ma con degli accorgimenti. Non bisogna assumere delle posture strane. Le posizioni non vanno snaturate. Il concetto fondamentale è quello di mantenere la neutralità della nostra colonna vertebrale, non snaturare le curve. Lo squat a casa si può fare, ma con il controllo del nostro corpo senza scatti, senza iper estensioni particolari. Se a casa non abbiamo i pesi possiamo usare delle bottiglie d'acqua. Attenzione ai letti e ai divani; è preferibile infatti, non eseguire, ad esempio, gli esercizi per gli addominali sul letto, o sul divano. È meglio eseguirli sul pavimento con il tappetino o se non si ha, bastano anche due asciugamani.

Si possono usare i pesi? "Chi ha dei pesi a casa o dei manubri solitamente è gente che è abituata ad usarli anche a casa, quindi il problema è molto limitato. Ma attenzione se non si è soliti usarli. C'è sempre da stare attenti".

Quale deve essere la durata delle sessioni da effettuare in casa? "Dipende sempre dall'intensità dell'allenamento. A volte 20 minuti intensivi sono peggiori di quanto effettuato in un'ora e mezza. Mediamente è consigliabile tra i 30 e 50 minuti, questa è un ottima porzione di tempo. Comunque massimo un'ora. L'areazione dei locali è molto importante. No alle finestre chiuse;è più salutare aerare gli spazi. Va bene l'allenamento, va bene tutto, ma tutto ciò, occorre non dimenticarlo, passa da una corretta alimentazione.

Il nostro personal trainer ha messo a disposizione dei lettori di Imperia e Sanremo News un video tutorial con gli esercizi da realizzare anche in casa

Consigli il tapis roulant e la zumba in casa? "Con moderazione lo si può usare . Anche gli esercizi con la musica vanno bene, ci si sfoga e ci si diverte. In questa fase è molto importante la componente psicologica e quindi se ci si può divertire va bene, con attenzione sempre".