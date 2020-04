Emergenza Coronavirus: il Comune di Sanremo si attrezza per il telelavoro e acquista 30 webcam per i dipendenti

Lo smart working è ormai una realtà quotidiana per molti lavoratori a distanza. Specie nella vita amministrativa è stata una vera e propria rivoluzione, ma assolutamente imprescindibile per fare in modo che la ‘macchina’ non si fermasse e che i dipendenti, allo stesso tempo, potessero lavorare in piena sicurezza.

Anche il Comune di Sanremo è sceso in campo per potenziare la rete dello smart working a Palazzo Bellevue. La politica si è già attrezzata per le Giunte a distanza e le riunioni smart, mentre nei giorni scorsi sono state acquistate 30 webcam complete di cuffie e microfoni per permettere ai dipendenti di diversi uffici di poter continuare a lavorare da casa. La spesa complessiva è stata di circa 1.700 euro.

In questo modo il personale di Palazzo Bellevue potrà proseguire con il proprio lavoro in attesa di un lento (e, al momento, difficilmente pronosticabile) ritorno alla normalità.