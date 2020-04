Anche l'Associazione Italiana Cuochi della provincia di Imperia in campo per l'emergenza Coronavirus

Un gesto nato dalla volontà di ognuno dei 70 membri della provincia di Imperia che fanno parte a livello nazionale della Federazione Italiana Cuochi. L'associazione si era già attivata anche nei giorni scorsi attraverso il presidente provinciale, lo chef Livio Revello, professore presso l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, protagonista di un video messaggio per sottolineare quanto sia importare in questo momento restare a casa.

“La nostra donazione è un gesto simbolico ma importante in questo momento di difficoltà che sta colpendo tutti noi. - dichiara Revello - I fondi che avevamo raccolto abbiamo deciso di destinarli a due pubbliche assistenze. Una donazione per dire semplicemente grazie a queste realtà del soccorso che ogni giorno sono impegnate in questa difficile battaglia”.



“Oggi come non mai è importante restare a casa per il bene nostro e per vincere il prima possibile questa battaglia. - sottolinea il presidente provinciale della Associazione Italiana Cuochi - Soltanto così potremo tornare il prima possibile a fare quello che più ci piace: cucinare per i nostri clienti o trasmettere il mestiere più bello del mondo ai nostri allievi”.