Taggia: sindaco Conio contro il Viminale per l’autorizzazione ad uscire dalle abitazioni con i figli, “Restate a casa, usate il buon senso”

“Non sono d’accordo con la nota del Ministero. Una misura che va in controtendenza con la necessità di restare nelle nostre residenze. L’unico modo per fermare il virus è quello di togliergli forza”.



Così Mario Conio, il sindaco di Taggia, critica la circolare del Viminale pubblicata nelle scorse ore, dove si autorizza a livello nazionale, l’uscita di un solo genitore con i figli nelle immediate adiacenze della propria abitazione. Il primo cittadino tabiese esprime forte perplessità sulla decisione comunicata dal Ministero dell’Interno e invita tutti gli abitanti di Taggia a continuare a restare a casa.



“Facciamo un ulteriore sforzo, rimaniamo in casa. Cerchiamo di evitare al massimo le uscite per le cose strettamente necessarie. - aggiunge Mario Conio - Vorremmo tornare tutti alla normalità ma non è ancora questo il momento. Questo sacrificio ci permetterà di tornare alla normalità forse prima. Non seguiamo le norme e le regole affidiamoci al buon senso. Rimaniamo in casa, ve lo chiedo di cuore”.