Sanremo: arrivate in Comune oltre 250 richieste di sussidi in poche ore. Attivato anche un conto corrente per raccolta fondi

In poche ore, nella sola giornata di ieri, sono pervenute oltre 250 richieste di sussidio alimentare al Comune di Sanremo.



"Un numero crescente - si spiega nella nota -, che evidenzia una situazione di disagio diffuso e che è probabilmente destinato a salire nei prossimi giorni. Il personale dei Servizi sociali del Comune di Sanremo sta vagliando le richieste pervenute. Le prime autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate già nella giornata di domani. Per chi volesse fare domanda per il sussidio di generi di prima necessità al Comune di Sanremo, qui il link con tutte le informazioni utili: https://www.comunedisanremo.it/archivio5_notizie_0_410.html. Nel frattempo sono sempre aperte le adesioni per le attività commerciali che volessero aderire all'iniziativa.

Si ricorda che in questa fase così difficile il Comune ha deciso anche di attivare un conto corrente dedicato all'emergenza, dove chi lo desidera potrà fare una donazione in favore dell'ente al fine di implementare ulteriormente i servizi ai più bisognosi".

Qui di seguito le coordinate bancarie dove poter fare il bonifico:

Intestatario: Comune di Sanremo

Banca Carige S.p.a. Filiale di Sanremo

IBAN: IT28I0617522700000003388990