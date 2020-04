Riva Ligure: aiuti economici per tutte le famiglie con figli o persone over 65, Giuffra "Nessuno deve rimanere indietro"

Da lunedì 6 aprile, nel Comune di Riva Ligure verrà donato un pacco spesa a tutti i 625 nuclei familiari, al cui interno è presente almeno una persona di età pari o superiore ai 65 anni e sono assenti minori. La decisione è stata assunta dal sindaco della cittadina, Giorgio Giuffra, di comune accordo con la giunta, il presidente del consiglio comunale ed il comandante della Polizia Locale. Questi pacchi spesa verranno consegnati a domicilio grazie ai volontari della Protezione Civile.



Inoltre, è stata prevista l'assegnazione a ciascun nucleo familiare con uno o più minori al suo interno di buoni spesa di diverso valore, così suddivisi:

70 euro, per un nucleo famigliare con 1 minore;

120 euro, per un nucleo famigliare con 2 minori;

170 euro, per un nucleo famigliare con 3 minori.

I buoni spesa potranno essere ritirati presso gli uffici comunali, previo appuntamento concordato telefonicamente al numero 0184/482032 (servizio disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00) oppure concordato tramite mail all’indirizzo demografici@comunedirivaligure.it. La spesa andrà fatta entro il 27 aprile in una delle seguenti attività che hanno accolto l'iniziativa:

- “Alimentari Di Matteo Mauro”, Via Aurelia;

- “Alimentari Km Zero”, Corso Villaregia;

- “Alimentari Riviera Frutta”, Via Nino Bixio;

- “Farmacia Nuvoloni”, Via Nino Bixio;

- “Macelleria Filippo”, Via Nino Bixio;

- “Macelleria La Bottega di Oxi”, Via Nino Bixio;

- “Panetteria Il Fornaio”, Via Nino Bixio;

- “Supermercato Doro”, Corso Villaregia;

- “Supermercato LIDL”, Via Aurelia;