Pane di Triora in regalo per le persone bisognose delle valli Argentina ed Armea

Gli abitanti in difficoltà delle valli Argentina ed Armea avranno diritto gratuitamente anche ad un Pane di Triora. L’accordo è stato raggiunto in queste ore dal funzionario dell’Unione dei Comuni, Valter Pastorelli con il Panificio Asplanato Angiolino di Triora che da oltre 60 anni produce il famoso pane conosciuto in tutto il mondo.



Grazie a questo accordo, chi avrà diritto a ricevere i buoni di solidarietà alimentare del Governo, attraverso le domande presentate ai Comuni, otterrà anche un ulteriore buono che permetterà di avere in omaggio un pane di Triora nei negozi. Un provvedimento che sarà valido per Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco, Ceriana e Bajardo.



Questa misura locale contribuirà concretamente ad aiutare molte persone. Infatti, stando alla proiezione delle richieste che in queste ore stanno arrivando ai comuni, se si considera il bacino complessivo delle due valli, circa 4mila abitanti, le persone che potrebbero chiedere aiuto dovrebbero essere circa il 15% della popolazione.



Stiamo parlando di poco meno di un migliaio di forme di pane di Triora regalate. Quindi, in questo particolare momento economico di difficoltà per tutti, appare chiaro come questo sia un gesto davvero importante da parte di questo forno che si è sempre schierato per aiutare i più bisognosi. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, tutto questo sarà a costo zero per i singoli Comuni e naturalmente per lo Stato.



“Il panificio Asplanato che ci tengo a ringraziare ha messo a disposizione gratuitamente la fornitura di Pane di Triora per i soggetti individuati nei Comuni dell’Unione (Ceriana, Bajardo, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora) nonché nel Comune di Badalucco – conferma Pastorelli - I buoni per il pane verranno consegnati dai Comuni a partire dalla prossima settimana insieme ai buoni spesa e potranno essere utilizzati presso tutti i punti di rivendita di pane di Triora presenti nei paesi aderenti all'accordo. Considerando che a Bajardo e Ceriana non ci sono rivendite che offrano questo pane, saranno i singoli comuni a mettere a disposizione il proprio pane per i più bisognosi”.



“C’è stata proposto di aderire a questa iniziativa per aiutare le persone in difficoltà regalando un pane alla settimana ed abbiamo subito aderito volentieri, naturalmente in collaborazione con i negozi dove forniamo il nostro pane, a Triora, Molini di Triora, Agaggio e Badalucco. - hanno sottolineato dal Panificio Asplanato di Triora - Se c’è bisogno non ci tiriamo indietro. Con questo accordo aiuteremo tante persone. Il nostro è un pane che dura più giorni e siamo sicuri che potrà essere utile a tante famiglie oggi in difficoltà”.