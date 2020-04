Emergenza Coronavirus: a Sanremo prende piede l’iniziativa del ‘carrello sospeso’ per aiutare chi ha bisogno, il sindaco Biancheri scrive ai supermercati

Nel momento del bisogno anche Sanremo si mobilita con l’iniziativa del ‘carrello sospeso’. Il sindaco Alberto Biancheri ha contattato le direzioni di vari supermercati per incentivare l’adesione al progetto a sostegno di chi ha più bisogno. L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con gli uffici di Palazzo Bellevue e con gli assessori Costanza Pireri e Silvana Ormea.

All’ingresso dei market si troverà un vero e proprio carrello all’interno del quale i clienti (o lo stesso supermercato) potranno lasciare beni alimentari, sarà poi la Protezione Civile a passare la sera per raccogliere la spesa ‘sospesa’ e consegnare gli alimenti all’emporio solidale. Un’iniziativa che si aggiunge alle molte altre del Comune per aiutare con beni primari chi sta attraversando un momento difficile per via dell’emergenza sanitaria.

Ricordiamo che è sempre attivo il conto corrente bancario per chi volesse donare.

Le coordinate:

Intestatario: Comune di Sanremo

Banca Carige S.p.a. Filiale di Sanremo

IBAN: IT28I0617522700000003388990