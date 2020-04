Cervo: grazie all'intervento economico del Rotary sanificati i locali e le ambulanze della Croce d'Oro (Video)

Importante intervento di sanificazione e disinfezione, ieri all’interno della sede e delle ambulanze della Croce D’Oro di Cervo. Il lavoro è stato svolto con i mezzi della ‘Ecoservice’ di Imperia e grazie alla generosa iniziativa del Rotary Club cittadino, che ne ha offerto il finanziamento per ben 4 cicli successivi.

“Un intervento molto importante per noi – ci ha detto il Presidente della Pubblica Assistenza, Gabriele Lalatta Costerbosa – e vogliamo rendere pubblico il lavoro per ringraziare il Rotary (a cui va tutta la nostra riconoscenza) e anche per documentare gli sforzi che quotidianamente tante Istituzioni, pubbliche o private, in modo solidale stanno compiendo per assestare il colpo definitivo nella lotta al Covid-19. Esperienze come questa sono la più bella testimonianza della nostra capacità di reagire, esaltando i migliori valori umani a dispetto dell'egoismo e della superficialità nelle quali, a torto, credevamo di aver precipitato la società contemporanea. Andiamo avanti con fiducia: è vedendo immagini come queste che si trova la forza per dire, con certezza, che tutto andrà bene”.