Castellaro: il Comune ha comprato le mascherine per tutti i cittadini, domani la distribuzione in farmacia

L’Amministrazione Comunale di Castellaro ha acquistato una serie di mascherine protettive sulla base del numero effettivo dei residenti. La distribuzione inizierà domani ed il Sindaco, Giuseppe Galatà, ha confermato che, per evitare assembramenti e nel rispetto della salute di tutti i cittadini, verranno distribuite nella farmacia del paese.

"Con l'aiuto di alcuni volontari e per non creare problemi all’attività ed alla sicurezza del Dott. Palmucci - ha detto Galatà - invito la cittadinanza a collaborare in questa iniziativa evitando richieste di mascherine per scopi diversi da effettiva necessità (esempio scorta personale) e a rimandare il ritiro a situazioni di futura esigenza".

Verrà consegnata una mascherina per ciascun componente del nucleo famigliare e, al ritiro, bisognerà presentarsi muniti di una busta dove la stessa verrà riposta. "Voglio ringraziare in particolare il Dott. Palmucci - termina Galatà - per la sua azione e collaborazione, che ancora una volta dimostra sensibilità e attenzione verso la comunità di Castellaro".