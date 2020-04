Anche il Comune di Rocchetta Nervina attiva il 'Bonus alimentare': ecco le modalità per chiederlo

Anche il Comune di Rocchetta Nervina, piccolo centro della Val Nervia, ha attivato l’assegnazione del ‘Bonus alimentare’ a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causate dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19).

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche composti da una singola persona, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso conti correnti bancari o postali. Chi è interessato potrà presentare la domanda entro e non oltre domani alle 13 per la prima istanza di richieste, preferibilmente a mezzo posta elettronica a info@comunedirocchettanervina.it.

E' anche possibile telefonare al numero 0184-207942 dalle 9 alle 13: un operatore provvederà a compilare la domanda per conto dell'interessato, che sarà tenuto a perfezionare il tutto (apponendo la propria firma autografa sull'istanza/domanda e allegando copia del proprio documento di identità) successivamente. In alternativa è possibile consegnare la richiesta direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune dalle 9 alle 12.

La domanda va presentata utilizzando il modello (scaricabile sotto) in cui andranno indicati i requisiti di ammissione meglio nella stessa dettagliati. Gli assegnatari saranno contattati via telefono o mail e verrà comunicato l'importo del bonus e le modalità per spenderlo.