Consiglio Comunale a Terzorio: rinviate al 2021 l'imposta di soggiorno e a luglio la Tari

Si è svolto ieri sera il primo Consiglio Comunale di Terzorio in videoconferenza per l’approvazione del Bilancio.



"Come già annunciato, l’Amministrazione Comunale ha istituito dell’Imposta di soggiorno rinviandone, però, l’applicazione al prossimo anno, questo per offrire, in caso di ripartenza del settore turistico, uno stimolo fiscale alle attività del territorio" - spiega il sindaco Valerio Ferrari.



"Rinviata, anche, l’approvazione del Piano Finanziario TARI 2020, si prevede di posticipare l’emissione delle bollette al 31/07, in modo da non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria di famiglie ed imprese, già debilitate dall’emergenza epidemiologica in corso" - aggiunge.



"Infine ci tengo a ricordare che sono online i moduli per richiedere l’erogazione del contributo di solidarietà alimentare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus. Per ulteriori informazioni di può visitare l'apposita sezione sul sito del Comune a questo LINK" - conclude Ferrari.