È mancato all’effetto dei suoi cari Carlo Barbruni classe 1934, ex calciatore della Sanremese poi presidente e dirigente per tanti anni della nota società Carlin’s Boys. Proprietario della Panetteria Barbruni dalla rinomata focaccia di piazza Bresca ed ex presidente dei panificatori.

Lascia un immenso vuoto nella vita dei figli Gian Carlo e Sandra, della moglie Rosa, del genero Lele, della nuora Alessandra e dei nipoti Gian Luca, Filippo e Nicola.