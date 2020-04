Possibilità di uscire con i bambini per una breve passeggiata. Il parere contrario del pediatra Gianfranco Trapani a ‘2 ciapetti con Federico’

Nuovo incontro a ‘2 ciapetti con Federico via skype’ con il pediatra Gianfranco Trapani. Tema dell’intervista di oggi sono le nuove normative in merito alla possibilità di uscire di casa, entro limiti stabiliti, con i bambini per effettuare una breve passeggiata.

Una decisione assunta dopo le polemiche che nei giorni scorsi si erano sollevate in seguito ai provvedimenti restrittivi per le misure di contenimento del Covid-19.

“Sono fortemente contrario a questa decisione – ha detto – ingenera confusione nelle persone e mette in difficoltà le forze dell’ordine che devono effettuare i controlli. Ci sono altri modi per far muovere i bambini anche in casa. Il rischio di contagio è ancora alto, pensiamo cosa possa accadere in luoghi come Milano dove ci sono condomini con tantissime famiglie che possono ritrovarsi per strada sotto casa”.