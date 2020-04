Emergenza Coronavirus: il Comune di Seborga organizza la consegna dei farmaci a domicilio

In piena emergenza Coronavirus il Comune di Seborga si organizza per andare incontro alla cittadinanza e, in particolare, alle fasce più deboli. Il paese è sprovvisto di farmacia e così il Comune ha organizzato un minuzioso servizio di consegna farmaci a domicilio, grazie alla collaborazione con il medico Mauro Evangelista e con la farmacia ventimigliese ‘Le Logge’ delle sorelle Chiarenza.

Il funzionamento del servizio è semplice. Il paziente chiama il medico il quale dispone la ricetta dematerializzata come da ultime disposizioni regionali per poi contattare via mail il Comune. Dal Municipio parte una seconda mail per la farmacia ‘Le Logge’ che, grazie a una delle due sorelle Chiarenza, residente a Seborga, fa recapitare il farmaco al Comune che provvederà poi alla consegna a domicilio.

Il servizio è completamente gratuito e a disposizione di tutti, con un’attenzione particolare per le fasce deboli. È inoltre al vaglio dell’amministrazione una collaborazione con la farmacia per un lavoro nel lungo periodo per i piani terapeutici dei residenti.