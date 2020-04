Attualità |

A ‘2 ciapetti con Federico via skype’ il messaggio di Davide Re agli sportivi imperiesi

L’atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale Italiana ha parlato anche del sogno, per ora solo rinviato, delle Olimpiadi e del suo legame con Imperia.

Davide Re

“Questo è un periodo difficile, ma tenete duro e sappiate che c’è la possibilità di mantenere un minimo di condizione fisica anche allenandosi a casa. Spero che presto potremmo tutti tornare ad allenarci in serenità, ma adesso bisogna restare a casa”. E’ stato questo il messaggio lanciato agli sportivi della provincia di Imperia da Davide Re, primatista dei 400 metri, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico via skype’. L’atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale Italiana si è collegato da Rieti, dove si trova in questo periodo, e ha parlato del suo legame con Imperia (“Mi manca molto anche perché purtroppo riesco a starci solo un paio di settimane l’anno”) e del sogno, per ora solo rinviato, delle Olimpiadi. Nell’intervista si è parlato anche dei prossimi obiettivi sportivi e del conto ancora aperto con la tappa di Montecarlo della Diamond League.

Federico Marchi

