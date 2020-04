Ventimiglia: due nostre lettrici ricordano Pasquale "Aveva 62 anni, ha lottato tanto ma ha perso contro il virus"

Francesca e Patrizia ci hanno scritto per ricordare un carissimo amico, purtroppo morto ieri.

“Si chiamava Pasquale, era un uomo di 62 anni (purtroppo non è riuscito ad arrivare a festeggiare il suo 63esimo compleanno tra pochi giorni) che abitava con la famiglia nell’entroterra di Ventimiglia. Ha lottato tanto nella sua vita, ma non è riuscito nella ‘lotta finale’, contro questo ‘maledetto’ virus. Era un uomo speciale, nella sua semplicità si è fatto voler bene da tutta la città. Sempre a disposizione per fare le commissioni a tutti, aveva un cuore grandissimo. Non siamo i famigliari stretti, ma per noi lui era uno di famiglia, sempre presente alle feste di Natale, capodanno, Pasqua e per finire, a tutti i compleanni. Vogliamo ricordarlo come un uomo speciale, unico e con un cuore grandissimo. Siamo vicini alla famiglia. Ciao Pasquale, ora saranno gli angeli ad occuparsi di te, rimarrai sempre nei nostri cuori!”