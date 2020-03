Taggia: buoni pasto per le famiglie, il Comune cerca attività commerciali alimentari e farmacie disposti a riceverli

Il Comune di Taggia ha deliberato in Giunta la manifestazione di interesse rivolta alle attività commerciali alimentari e farmacie interessate a ricevere i buoni pasto erogati dal Comune in fase di emissione. L'avviso è rivolto alle attività commerciali alimentari e farmacie che intendono ricevere come pagamento i buoni che il comune emetterà a breve.



"L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle attività alimentari e farmacie del territorio comunale. L’adesione dovrà essere inviata tramite mail entro giovedì 02 aprile al seguente indirizzo comune.taggia.im.@certificamail.it. Per informazioni contattare i servizi sociali al numero di telefono 0184 47 62 22 oppure scrivere una mail a servizisociali@comune.taggia.im.it o in alternativa a i.natta@comune.taggia.im.it. L’avviso e la domanda (allegati a questo articolo ndr) sono scaricabili direttamente dal sito internet istituzionale del comune di Taggia al link https://www.taggia.it/".