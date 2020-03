Imperia: la CGIL scrive al Prefetto, preoccupazione per l'afflusso sulle banche in vista del ritiro delle pensioni

"Chiediamo di sensibilizzare le Forze dell'ordine e i comandi di Polizia Locale ad effettuare controlli e presidi mobili in prossimità almeno delle filiali di maggiori dimensioni, allo scopo di evitare eccessivi assembramenti all'esterno delle stesse che i colleghi non sarebbero in grado di gestire in autonomia".



Questa la richiesta presentata da Cgil di Imperia e Fisac Cgil di Imperia al Prefetto per porre l'attenzione sulla situazione delle banche nella riviera dei fiori, in questo momento di emergenza Coronavirus. Il sindacato spiega che la misura richiesta sarebbe motivata: "...in vista del probabile afflusso spontaneo di clienti per la riscossione della pensione nei primi giorni di aprile, al fine di evitare problemi di gestione di ordine pubblico al di fuori delle filiali".



"Ad oggi le indicazioni delle Aziende di Credito si limitano ad informare i clienti, tramite messaggistica on line o contatto telefonico di recarsi in banca solo su appuntamento e per effettuare operazioni inderogabili. - spiegano dalla CGIL - Tale campagna informativa, pur apprezzabile, non riesce a raggiungere tutta la clientela, in particolare quella più “debole” in quanto anziana e meno avvezza all'utilizzo di carte bancomat e telefoni cellulari.Vogliamo far presente che, ad oggi, le aziende si sono mosse in ordine sparso per quanto riguarda la fornitura di DPI ai dipendenti, e solo in pochi casi hanno previsto un servizio di “steward” all’ingresso, dotati degli appositi DPI, per poter efficacemente gestire il flusso della clientela".