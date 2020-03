Il Comune di Sanremo onora le vittime del Coronavirus, Biancheri: “Nel cuore e nella mente il dolore per le tante perdite”

Il Comune di Sanremo ha partecipato al momento di lutto nazionale per le vittime del Coronavirus e per tutti coloro che stanno lottando contro la pandemia.

Il sindaco Alberto Biancheri, insieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e al comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola, insieme al personale della Croce Rossa, ha deposto i fiori ai piedi del monumento dei caduti in via Roma.

“Bandiera a mezz'asta, un cuscino di fiori tricolore ai piedi del monumento ai caduti, e con commozione, insieme ai colleghi sindaci di tutta Italia in rappresentanza delle rispettive comunità - commenta il sindaco Biancheri - ho partecipato al minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria di tutte le vittime di questa tragica emergenza. Nel cuore e nella mente il dolore per le tante perdite, per le comunità più colpite, per chi ha perso la vita nel tentativo di salvarne un'altra. Profonda vicinanza a tutte le famiglie colpite da un lutto”.