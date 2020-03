Emergenza Coronavirus: oggi pomeriggio in diretta i Sindaci di Imperia, Sanremo, Ventimiglia e Bordighera

Proseguono gli appuntamenti speciali di Sanremo News ed Imperia News per l’emergenza Coronavirus. Oggi pomeriggio alle 15 avremo nostri ospiti quattro sindaci della nostra provincia. Si tratta di Claudio Scajola (Imperia), Alberto Biancheri (Sanremo), Gaetano Scullino (Ventimiglia) e Vittorio Ingenito (Bordighera).

Con la conduzione di Carlo Alessi e Federico Marchi tratteremo l’argomento ormai praticamente unico di questi ultimi tempi, ovvero l’emergenza del Covid-19, che verrà declinato nelle diverse sfaccettature, soprattutto sul piano amministrativo ed economico per i comuni della nostra provincia.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e Imperia News. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’ e seguire la diretta. Sarà anche possibile inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.