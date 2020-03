Mancato accordo per i pazienti dimessi dell'Ospedale, la Fondazione Borea replica "...mai conosciuto e interloquito con l'Assessore Regionale"

"In stretto ossequio al suo statuto, la Fondazione opera secondo principi che antepongono il rispetto e la tutela dei propri ospiti e dei propri dipendenti. Pertanto nessuna decisione in merito sarebbe stata presa da questa Fondazione, senza tenere in considerazione questi fondamentali diritti e principi".



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Borea interviene in merito alle trattative per ospitare nella struttura matuziana pazienti Covid-19 dimessi (LINK ALLA NOTIZIA) dall'Ospedale di Sanremo. "Abbiamo purtroppo appreso dalla stampa quanto dichiarato dall'Assessore alla Sanita della Regione Liguria Sonia Viale, ossia "saltato l'accordo fra la Regione e la Fondazione.... Sono rammaricata, si è perso tempo. Era una soluzione ottimale, ma ne troveremo un'altra in provincia di Imperia. Ci voleva più coraggio". Spiace non condividere assolutamente quanto dichiarato dall'Assessore, non rappresentando i fatti accaduti, in quanto la Fondazione, con atti trasparenti e disponibili, facilmente documentabili, si è adoperata per valutare eventuali iniziative, legate all'emergenza Covid-19, sempre nel rispetto dei principi sopra menzionati".



"Si apprendeva, inoltre, nel corso della settimana, da fonti giornalistiche, decisioni a noi mai comunicate, ingenerando nei parenti degli ospiti e nei nostri collaboratori, allarmismi e preoccupazioni. - sottolineano dalla Fondazione - I membri del Consiglio di Amministrazione hanno il "rammarico" di non avere mai conosciuto e interloquito con l'Assessore Regionale Viale. Capiamo anche, che in questo momento, cosi grave e triste per la Liguria e per l'intero Paese, l'Assessore Regionale Viale non abbia avuto un attimo di tempo per sentire i nostri dubbi e le nostre richieste legittime, che forse avrebbero incontrato una soluzione condivisa e proficua".



"Il coraggio dimostrato dai Medici, dagli Infermieri e dagli Operatori della Sanità Pubblica, con tutto il rispetto a loro dovuto, non è molto differente dal quel coraggio, orgoglio ed attaccamento al lavoro che dimostrano quotidianamente i dipendenti delle residente per anziani (RSA) e della Fondazione Borea in particolare. I membri del Consiglio di Amministrazione sono fiduciosi che un giorno, finita questa gravissima emergenza, l'Assessore Viale voglia incontrarli per affrontare un sereno e proficuo confronto per il futuro e con l'occasione farle conoscere la Casa di Riposo Borea con la sua storia e le sue peculiarità" - concludono.